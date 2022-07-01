МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть утром первого дня нового полугодия немного снижаются в связи с разрастанием на рынках ожидания рецессии в мировой экономике, тем самым продолжая тенденцию июня, свидетельствуют данные торгов. Экономист рассказал, когда доллар достигнет дна и начнет дорожать

По состоянию на 8.20 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,08%, до 108,94 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,22%, до 105,53 доллара.

В пятницу утром цены на нефть слабо снижаются на ожиданиях уменьшения спроса на сырьё. Одна из возможных причин сокращения спроса — ужесточение монетарной политики мировыми центробанками, так как за ним может последовать рецессия, и, как следствие, снижение потребления энергоресурсов.

Это продолжение тенденции всей недели — так, накануне нефтяные цены резко снизились, а по итогам всего июня они упали на 4% по марке Brent и на 8% — по WTI. До этого нефтяные котировки завершали в плюсе шесть месяцев подряд, что наблюдалось впервые с 2011 года.

Также рынки реагируют на итоги вчерашнего заседания ОПЕК+ и решение продолжить рост добычи нефти в августе на запланированные 648 тысяч баррелей в сутки.

Позднее в пятницу рынки ожидают еженедельной статистики количества действующих нефтяных буровых установок в США американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. За неделю по 24 июня их число выросло на 10 – до 594 агрегатов.