В Минфине США сообщили о сроках решения вопроса о цене на российскую нефть
В Минфине США сообщили, что вопрос о цене на российскую нефть решится в начале июля
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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Соединенные Штаты рассчитывают, что соглашение о потолке цен на российскую нефть будет достигнуто в начале июля, заявил в беседе с Nikkei замглавы Минфина США Брайан Нельсон.
Он не пояснил, когда ценовые ограничения вступят в действие, но предположил, что Индия и Китай, которые в последнее время активно наращивают объемы импорта российской нефти, одобрят решение о лимитировании цены.
Нельсон отметил, что "есть веские причины присоединиться к ценовым ограничениям, потому что они снизят стоимость нефти. От этого выиграют все страны, которые покупают нефть у России".
https://1prime.ru/oil/20220702/837366516.html
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