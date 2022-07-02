МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Соединенные Штаты рассчитывают, что соглашение о потолке цен на российскую нефть будет достигнуто в начале июля, заявил в беседе с Nikkei замглавы Минфина США Брайан Нельсон. Эксперт раскритиковал планы G7 ограничить цены на российскую нефть

Он не пояснил, когда ценовые ограничения вступят в действие, но предположил, что Индия и Китай, которые в последнее время активно наращивают объемы импорта российской нефти, одобрят решение о лимитировании цены.

Нельсон отметил, что "есть веские причины присоединиться к ценовым ограничениям, потому что они снизят стоимость нефти. От этого выиграют все страны, которые покупают нефть у России".