МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Аналитики одного из крупнейших банков США JPMorgan Chase & Co спрогнозировали подорожание нефти до 380 долларов за баррель. По их мнению, именно так случится, если страны "Большой семерки" введут лимит цен на российское сырье. Об этом сообщает Bloomberg. Эксперт предупредил, чего ожидать от курса рубля на следующей неделе

Эксперты считают, что в качестве ответной меры Москва может сократить нефтедобычу на пять миллионов баррелей в сутки.

"С экономической точки зрения Россия не пострадает, однако для большей части мира результаты такого решения будут поистине катастрофическими", считают они. Согласно прогнозам, снижение добычи на три миллиона баррелей в сутки заставит стоимость "черного золота" взлететь до 190 долларов.

Был озвучен и самый мрачный сценарий, при котором поставки энергоресурсов из России будут сокращены на пять миллионов баррелей в сутки. "В этом случае стоимость сырья будет просто-таки "стратосферной" — порядка 380 долларов за баррель", пишут аналитики JPMorgan Chase & Co.

"Самый большой риск введения лимита на стоимость энергоресурсов заключается в том, что Москва просто откажется принять подобный расклад дел и вместо этого пойдет ва-банк, приняв ответные меры и сократив экспорт. А это действительно причинит реальную боль Западу, ведь плотность мирового рынка нефти сейчас на стороне России", — резюмировали аналитики.