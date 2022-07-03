МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Глава министерства экономики ФРГ Роберт Хабек в конце апреля преуменьшил данные по объему импорта российской нефти, сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на ответ минэкономики ФРГ на запрос заместителя председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Йенса Шпана. В Германии оценили, сколько стране будет стоить отказ от российского газа

Как напоминает издание, Хабек сообщил в конце апреля, что доля импортируемой из России нефти составляет всего 12%. Тогда министр заявил после встречи в Варшаве со своей польской коллегой Анной Москвой, что Германия уже готова прекратить поставки российской нефти.

По оценке газеты, Хабек "обещал слишком много": согласно данным минэкономики, предоставленным в ответ на запрос зампредседателя ХДС, в мае доля импортируемой Германией из РФ нефти составляла 27,8%.

Отмечается, что объем импорта действительно сократился с марта, когда этот показатель составлял почти 37%, однако сокращение менее значительно, чем объявил Хабек. Зампредседателя ХДС заявил, что слова Хабека были "по-видимому, скорее, спонтанной оценкой".

В минэкономики в ответ на запрос издания касательно несоответствия слов Хабека с данными министерства заявили, что компании-импортеры нефти дали тогда сигнал о том, что могут отказаться от контрактов с Россией. В министерстве заявили, что планы по независимости от российской нефти к концу 2022 года по-прежнему в силе.