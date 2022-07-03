ТОКИО, 3 июл — ПРАЙМ. Агентство Киодо сообщило, что премьер-министр Японии Фумио Кисида рассказал об ограничении цены на российскую нефть. По мнению Кисиды, которое он выразил в ходе агитационной речи в Токио в рамках предвыборной кампании в верхнюю палату парламента, потолок может быть установлен на уровне в половину от нынешней стоимости нефти. Эксперт рассказал, что будет с ценами на нефть на следующей неделе

Премьер также заявил, что планируется создание механизма, препятствующего покупке нефти из России по стоимости выше введенного ограничения.

Политик вновь подчеркнул, что "мир столкнулся с ситуацией, когда рушатся основы порядка", поэтому "необходимо продемонстрировать, что любое насилие имеет высокую цену".

Лидеры стран G7 на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. Согласно коммюнике по итогам саммита, главы G7 "приветствуют решение Европейского союза изучить с международными партнёрами пути сдерживания цен на энергоносители, включая целесообразность введения временного ограничения цен на импорт там, где это необходимо".