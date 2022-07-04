МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем ускоряют рост на фоне опасений о возможной нехватке этого вида сырья, свидетельствуют данные торгов. Эксперты JPMorgan рассказали, когда нефть будет стоить $380 за баррель

По состоянию на 14.58 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1%, до 112,75 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,83%, до 109,33 доллара.

В понедельник днем стоимость нефти продолжает расти, так как инвесторы опасаются дефицита "черного золота" на рынке. Причиной очередных опасений стали новости из Ливии, где Национальная нефтяная корпорация страны (National Oil Corporation, NOC) объявила форс-мажор в экспортных нефтеналивных портах Эс-Сидр и Рас-Лануф и на месторождении Эль-Филь в связи с политическим кризисом.

Позитивно влияет на котировки нефти и ослабление доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,29%, до 104,83 пункта. Ослабление доллара делает сырьевые товары, в том числе нефть, более доступными для покупки в другой валюте.

Инвесторы продолжают оценивать и факторы, которые могут привести к снижению спроса. Так, например, одним из них является очередной рост количества заболевших коронавирусом в Китае, который усиливает вероятность ввода очередных ограничений на передвижение. Также трейдеры продолжают наблюдать за дальнейшими действиями центробанков, так как ужесточение монетарной политики может привести к рецессии и, как следствие, к снижению потребления энергоресурсов.