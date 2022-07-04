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Джонсон призвал ОПЕК+ увеличить добычу нефти для борьбы с ростом цен
Нефть
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что ОПЕК+ должен увеличить добычу нефти, чтобы способствовать борьбе с кризисом стоимости жизни и снижению цен. "Нет сомнений... ПРАЙМ, 04.07.2022
нефть, энергетика, новости, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что ОПЕК+ должен увеличить добычу нефти, чтобы способствовать борьбе с кризисом стоимости жизни и снижению цен.
"Нет сомнений в том, что нам необходимо намного больше нефти от ОПЕК+", — цитирует агентство Рейтер выступление британского премьер-министра в парламенте.
Джонсон также отметил, что Великобритания имеет "прочные и продуктивные" отношения с Саудовской Аравией, что необходимо сделать всему Западу.
По итогам заседания 30 июня ОПЕК+ решил продолжить рост добычи нефти в августе на запланированные 648 тысяч баррелей в сутки.