АЛМА-АТА, 5 июл — ПРАЙМ. Казахстан ввел очередной запрет на вывоз нефтепродуктов из страны автомобильным транспортом, он будет действовать полгода. Соответствующий приказ размещен в эталонном банке нормативных правовых актов. Эксперт оценил последствия санкционного дисконта на российскую нефть

"Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов", — говорится в тексте документа.

Исключение будет сделано для вывоза нефтепродуктов в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, а также в отдельных емкостях объемом не более 20 литров.

Приказ вступит в силу с 12 июля.

Полугодовой запрет на вывоз нефтепродуктов автотранспортом был впервые введен в Казахстане в ноябре 2021 года. Как сообщали в пресс-службе министерства энергетики страны, цены на бензин и дизельное топливо в республике сложились ниже, чем в соседних Киргизии и России, из-за чего в приграничных регионах Казахстана фиксировались случаи "вымывания ГСМ большим потоком транзитного транспорта, а также жителями соседних приграничных регионов".