МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Цена барреля нефти к концу 2022 года может опуститься до 65 долларов и упасть до 45 долларов к концу 2023 года в случае рецессии мировой экономики и резкого ослабления спроса. Об этом говорится в отчете аналитиков Citi. Джонсон призвал ОПЕК+ увеличить добычу нефти для борьбы с ростом цен

Отсутствие интервенции со стороны альянса ОПЕК+ и падение капиталовложений в нефтяной отрасли позволяют ожидать столь негативного развития событий, полагают аналитики Citi Франческо Марточча и Эд Морс.

Нефть марки Brent в настоящий момент торгуется около 113 долларов за баррель. В Citi предупреждают, что котировки могут снизиться до 65 долларов за баррель к концу года на фоне рецессии.

Цены на нефть в этом году резко взлетели после начала спецоперации России на Украине, и аналитики пытаются оценить перспективы рынка нефти в 2023 году, учитывая повышение ставок центральными банками и усугубление рисков рецессии.

В Citi сравнивают текущую ситуацию на рынке энергоносителей с кризисом 1970-х годов, но экономисты банка не ожидают незамедлительного начала рецессии экономики США.

"Если говорить о нефти, то исторические данные указывают на резкое падение спроса только лишь в периоды наиболее сильных глобальных рецессий, — отмечают аналитики Citi. — Однако цены на нефть во время всех рецессий снижаются примерно до уровней максимальной себестоимости".