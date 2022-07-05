МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть обваливаются на 9%, а стоимость марки Brent впервые с 11 мая опустилась ниже 103 долларов за баррель, инвесторы опасаются мировой рецессии и падения спроса на данное сырье, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.03 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 9%, до 103,25 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 8,44%, до 99,3 доллара.

На рынке нефти во вторник вечером наблюдается обвал цен, поскольку инвесторы оценивают риски рецессии мировой экономики, которая может привести в конечном счете к падению спроса на "черное золото".

"Цены на нефть упали, так как ослабление спроса начинает перевешивать опасения по поводу ограниченного предложения", — сказал агентству Блумберг рыночный аналитик City Index Фавад Разакзада (Fawad Razaqzada). По его словам, все больше аналитиков ожидают, что в ближайшие несколько месяцев многие ведущие экономики мира продемонстрируют отрицательный рост, и это приведет к рецессии в США.