МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром растут на опасениях о возникновении дефицита этого вида сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов. МИД Венгрии заявил о невозможности для страны найти замену российской нефти

По состоянию на 9.09 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,79%, до 103,58 доллара, августовских фьючерсов на WTI — на 0,27%, до 99,77 доллара.

В среду утром цены на нефть растут, инвесторы опасаются возникновения нехватки "черного золота" на рынке. Опасения подкрепляют новости Норвежской нефтегазовой ассоциации (NOG) о закрытии нескольких месторождений на фоне забастовок профсоюза управленческого персонала Lederne.

При этом продолжает сдерживать рост нефтяных цен вероятность экономической рецессии из-за действий мировых центробанков.

"Хотя шансы на рецессию действительно растут, для нефтяного рынка преждевременно поддаваться таким опасениям", — считают аналитики Goldman Sachs, чье мнение приводит агентство Блумберг. "Мировая экономика по-прежнему растет, и рост спроса на нефть в этом году должен значительно превысить рост ВВП", — добавили они.