Стоимость нефти растет на опасениях вокруг дефицита этого сырья
Фьючерсы на нефть Brent дорожают до 103,58 доллар за баррель на опасениях за дефицит сырья на рынке
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром растут на опасениях о возникновении дефицита этого вида сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.09 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,79%, до 103,58 доллара, августовских фьючерсов на WTI — на 0,27%, до 99,77 доллара.
В среду утром цены на нефть растут, инвесторы опасаются возникновения нехватки "черного золота" на рынке. Опасения подкрепляют новости Норвежской нефтегазовой ассоциации (NOG) о закрытии нескольких месторождений на фоне забастовок профсоюза управленческого персонала Lederne.
При этом продолжает сдерживать рост нефтяных цен вероятность экономической рецессии из-за действий мировых центробанков.
"Хотя шансы на рецессию действительно растут, для нефтяного рынка преждевременно поддаваться таким опасениям", — считают аналитики Goldman Sachs, чье мнение приводит агентство Блумберг. "Мировая экономика по-прежнему растет, и рост спроса на нефть в этом году должен значительно превысить рост ВВП", — добавили они.
https://1prime.ru/oil/20220706/837394332.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.