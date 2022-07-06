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На нефтяном месторождении Тенгиз в Казахстане прогремел взрыв
Нефть
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Взрыв произошел на нефтяном месторождении Тенгиз в Атырауской области на западе Казахстана, передает пресс-служба региональной полиции. "В Жылыойском районе на месторождении... ПРАЙМ, 06.07.2022
нефть, энергетика, новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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АЛМА-АТА, 6 июл — ПРАЙМ. Взрыв произошел на нефтяном месторождении Тенгиз в Атырауской области на западе Казахстана, передает пресс-служба региональной полиции.
"В Жылыойском районе на месторождении Тенгиз произошел взрыв трубы", — говорится в сообщении.
Согласно данным, в результате инцидента погибли двое рабочих, еще трем потребовалась медицинская помощь.
Начато расследование по статье "Нарушение правил охраны труда", добавили в пресс-службе.
Нефтяное месторождение Тенгиз является крупнейшим в Казахстане.