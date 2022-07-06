АЛМА-АТА, 6 июл — ПРАЙМ. Взрыв произошел на нефтяном месторождении Тенгиз в Атырауской области на западе Казахстана, передает пресс-служба региональной полиции.

"В Жылыойском районе на месторождении Тенгиз произошел взрыв трубы", — говорится в сообщении.

Согласно данным, в результате инцидента погибли двое рабочих, еще трем потребовалась медицинская помощь.

Начато расследование по статье "Нарушение правил охраны труда", добавили в пресс-службе.

Нефтяное месторождение Тенгиз является крупнейшим в Казахстане.