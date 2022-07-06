МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. США в июне экспортировали в Европу и Азию более пяти миллионов баррелей нефти из своего стратегического резерва, хотя изначально высвобождение этой нефти планировалось для снижения внутренних цен на топливо, передает агентство Reuters. Европа с марта практически утроила закупки американского СПГ

"Более 5 миллионов баррелей нефти, которые были частью исторического высвобождения стратегических резервов США для снижения цен на топливо внутри страны, были экспортированы в Европу и Азию в прошлом месяце", — говорится в сообщении.

Согласно данным таможни, четвертый по величине нефтеперерабатывающий завод в США Phillips 66 отгрузил около 470 тысяч нефти в Триест в Италии. Через этот город нефть по трубопроводу поступает на НПЗ в Центральной Европе. Кроме того, американская нефть направлялась в Нидерланды и Китай, сообщили изданию источники.

Цена бензина в США достигала рекордных показателей в марте, в мае вновь обновляя исторические максимумы, а в июне и вовсе превысив 5 долларов за галлон. Из-за роста цен на топливо американцы стали чаще воровать бензин. В ФРГ отказались рассматривать вариант использования "Северного потока – 2"

США приняли решение до октября в ежедневном режиме высвобождать один миллион баррелей нефти из стратегического резерва для снижения цен на топливо в стране. Кроме того, президент Джо Байден регулярно призывает владельцев заправок снизить цены на бензин. Несмотря на это, стоимость дизельного топлива держится в районе 5 долларов за галлон, а фьючерсы на нефть — выше 100 долларов за баррель.