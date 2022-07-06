МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем продолжают расти, инвесторы опасаются нехватки "черного золота" на рынке, свидетельствуют данные торгов. Reuters узнал, сколько нефти США продали из своего стратегического резерва

По состоянию на 14.00 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,09%, до 103,87 доллара, августовских фьючерсов на WTI — на 0,29%, до 99,89 доллара.

В среду днем стоимость нефти продолжает расти на фоне опасений о возникновении дефицита этого сырья на рынке. Волнения усилились из-за новостей о том, что норвежская компания Norwegian Oil and Gas в связи с эскалацией забастовки рабочих нефтегазовых компаний может потерять до 56% экспорта своей продукции.

Также инвесторы ожидают оценку добычи нефти в США от Американского института нефти (API), которая будет опубликована в среду ночью. А в четверг свою еженедельную статистику по запасам этого вида сырья в стране опубликует минэнерго США.