Цены на нефть продолжают расти на опасениях за нехватку сырья
Мировые цены на нефть продолжают расти на фоне опасений за нехватку этого сырья
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем продолжают расти, инвесторы опасаются нехватки "черного золота" на рынке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.00 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,09%, до 103,87 доллара, августовских фьючерсов на WTI — на 0,29%, до 99,89 доллара.
В среду днем стоимость нефти продолжает расти на фоне опасений о возникновении дефицита этого сырья на рынке. Волнения усилились из-за новостей о том, что норвежская компания Norwegian Oil and Gas в связи с эскалацией забастовки рабочих нефтегазовых компаний может потерять до 56% экспорта своей продукции.
Также инвесторы ожидают оценку добычи нефти в США от Американского института нефти (API), которая будет опубликована в среду ночью. А в четверг свою еженедельную статистику по запасам этого вида сырья в стране опубликует минэнерго США.
https://1prime.ru/oil/20220706/837398088.html
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