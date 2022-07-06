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Стоимость нефти Brent упала ниже 99 долларов за баррель
Нефть
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Мировые цены на нефть падают на 4%, а стоимость марки Brent опустилась ниже 99 долларов за баррель впервые с 12 апреля, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.42 мск... ПРАЙМ, 06.07.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают на 4%, а стоимость марки Brent опустилась ниже 99 долларов за баррель впервые с 12 апреля, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.42 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 4,02%, до 98,64 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 4,3%, до 95,22 доллара.