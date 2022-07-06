МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают на 4%, а стоимость марки Brent опустилась ниже 99 долларов за баррель впервые с 12 апреля, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.42 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 4,02%, до 98,64 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 4,3%, до 95,22 доллара.