ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 июл — ПРАЙМ. Добыча нефти на проекте "Сахалин-1" снизилась в 22 раза — до 10 тысяч баррелей в день — из-за введенных ограничений, заявил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в ходе совещания по вопросам нефтегазовой отрасли Сахалинской области. Медведев пригрозил лишить Японию нефти, газа и "Сахалина – 2"

"Что касается проекта "Сахалин-1", то из-за введенных ограничений, по ряду причин, добыча нефти на проекте сократилась в 22 раза – с 220 тысяч баррелей в сутки до 10 тысяч баррелей", — сообщил он.

Трутнев отметил, что такое резкое сокращение отразилось в том числе на региональном бюджете, а также на экономике всего Дальнего Востока и России в целом. По его словам, в 2023 будет недополучено до 38 миллиардов рублей или 26% от собственных доходов Сахалинской области в этом году.

Вице-премьер подчеркнул, что простой приводит не только к убыткам бюджета, но к ухудшению характеристик месторождений, что может в значительной степени снизить коэффициент от нефтеотдачи. "Это значит, что большое количество нефти останется в пластах", — уточнил он.