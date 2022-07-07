МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг поручил правительству диверсифицировать маршруты поставок нефти. Российский суд предписал приостановить работу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на 30 дней из-за экологических нарушений, связанных с разливом нефти. Президент Казахстана назвал приоритетный проект для экспорта нефти

Приостановка работы КТК усугубит дефицит предложения на рынке нефти, который переживает один из самых сложных периодов с момента эмбарго на арабскую нефть в 1970-х годах. Через КТК поставляется примерно 1% мирового предложения нефти.

Власти Казахстана пытаются найти баланс в отношениях с Россией, Западом и Китаем. Президент Токаев распорядился изучить возможность строительства трубопровода через Каспийское море, что позволит поставлять нефть из Казахстана в Европу в обход территории России.

По его словам, улучшение инфраструктуры портов Каспийского моря является "стратегической задачей" правительства Казахстана.