НЬЮ-ДЕЛИ, 7 июл — ПРАЙМ. Два представителя нефтяной компаний из России прибыли на Шри-Ланку для переговоров о поставках топлива, сообщает издание Ada Derana. Шри-Ланка заявила о своей готовности покупать нефть у России

"Сегодня утром на остров прибыли два представителя российской нефтяной компании. В ходе этого визита планируется провести переговоры между представителями соответствующей нефтяной компании и властями Шри-Ланки относительно импорта топлива", — сообщает издание.

В свою очередь индийское издание Economic Times сообщает со ссылкой на источники, что на следующей неделе Шри-Ланка направит министерскую делегацию в Россию для переговоров о скидках на нефть.

"Шри-Ланка ранее закупала нефть со скидкой в России и теперь изучает долгосрочные договоренности для удовлетворения регулярных потребностей", — сообщили источники издания.

Накануне в ходе телефонного разговора президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса попросил президента России Владимира Путина открыть кредитную линию для импорта топлива.

Шри-Ланка переживает худший экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Он вызван дефицитом иностранной валюты в результате сокращения туризма в пандемию коронавируса и снижения объемов денежных переводов от жителей Шри-Ланки, работающих за рубежом. В результате страна не может закупить достаточно топлива, остро ощущается нехватка продовольствия и предметов первой необходимости. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными отключениями электроэнергии.