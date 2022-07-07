МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть могут достигнуть отметки в 200 долларов за баррель, а газ подорожает до 4000-5000 долларов за тысячу кубометров, считает председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Аналитик предсказал, когда доллар снова будет по 70 рублей

"Мы, я просто уверен, еще увидим совсем другие цены — и нефть за 200 долларов (за баррель — ред.), и газ за 4000-5000 долларов за тысячу кубов и так далее. Те решения, которые принимаются, еще до сих пор идет ситуация на обострение", — заявил депутат в ходе пресс-конференции.

Завальный отметил, что кризис цен на энергоресурсы начался еще до спецоперации на Украине из-за политически мотивированного ускорения перехода к зеленой энергетике и недоинвестирования нефтегазовой отрасли.

В четверг биржевые цены на газ в Европе впервые с марта превысили 1900 долларов за тысячу кубометров. На настроения участников рынка влияют риски снижения поставок из России. "Газпром" с 11 по 21 июля планирует остановить из-за планового техобслуживания газопровод "Северный поток", по которому уже сейчас поставляется всего 67 миллионов кубометров газа в сутки вместо привычных 167 миллионов. Полная его остановка, если объёмы газа не будут перенаправлены на альтернативные маршруты, может усугубить нехватку газа на европейском рынке.

При этом мировые цены на нефть в среду снижались до 99 долларов впервые с апреля. По оценкам экспертов, это обусловлено сезонным снижением спроса и опасениями инвесторов в отношении глобальной рецессии.