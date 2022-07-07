МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть восстанавливаются в четверг днем после сильного падения на двух предыдущих торговых сессиях, свидетельствуют данные торгов. Казахстан ищет альтернативные маршруты поставок нефти в Европу

По состоянию на 14.20 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,77%, до 101,47 доллара, августовских фьючерсов на WTI — на 0,86%, до 99,39 доллара.

На рынке нефти в четверг днем наблюдается коррекционная динамика после двухдневного падения. Нефть марки Brent за два предыдущих дня подешевела на 11,47%, марки WTI — на 10,84%. Такой динамике способствовали опасения возникновения глобальной рецессии в свете повышения ставок мировыми центробанками.

Также влияние на нефтяные котировки оказывает статистика по коммерческим запасам нефти в США. По данным американского института нефти (API), запасы за неделю по 1 июля увеличились на 3,8 миллиона баррелей. При этом аналитики, напротив, прогнозировали снижение на 1,1 миллиона. Так, статистика немного сдерживает рост цен.

Позже в четверг инвесторы ожидают обзор управления энергетической информации минэнерго США по коммерческим запасам нефти.