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2022
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Стоимость нефти Brent превысила 105 долларов за баррель
Нефть
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Мировые цены на нефть ускорили рост до 5-6%, стоимость марки Brent достигает 105,8 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.42 мск цена сентябрьских... ПРАЙМ, 07.07.2022
нефть, энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, биржи, нефть, торги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили рост до 5-6%, стоимость марки Brent достигает 105,8 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.42 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 5,08%, до 105,75 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 5,61%, до 104,06 доллара.