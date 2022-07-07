МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили рост до 5-6%, стоимость марки Brent достигает 105,8 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.42 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 5,08%, до 105,75 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 5,61%, до 104,06 доллара.