МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Бразилия не поддержит инициативу стран "большой семерки" установить ограничения закупочной цены при импорте российской нефти, сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел. Япония ведет консультации с G7 по цене на российскую нефть

Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. Согласно коммюнике по итогам саммита, главы G7 "приветствуют решение Европейского союза изучить с международными партнерами пути сдерживания цен на энергоносители, включая целесообразность введения временного ограничения цен на импорт там, где это необходимо".

"Поскольку Бразилия не входит в G7, она не следует ее внутренним решениям", — говорится в письменном ответе министерства на запрос агентства.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал планы Запада ввести потолок цены на нефть из РФ очередным элементом психологической войны.