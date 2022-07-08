МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром растут на опасениях возникновения дефицита этого вида сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов. Добыча нефти на "Сахалине – 1" сократилась в 22 раза

По состоянию на 9.04 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,33%, до 104,99 доллара, августовские фьючерсы на WTI на уровнях вчерашнего закрытия — около 102,6 доллара.

Нефть дорожает в пятницу утром на фоне опасений нехватки "черного золота" на рынке. Их подкрепляют новости о возможной приостановке поставок казахстанской нефти по ключевому экспортному маршруту: суд Новороссийска во вторник обязал Каспийский трубопроводный консорциум остановить работу на 30 суток из-за выявленных экологических нарушений (компания решение обжалует, а пока ходатайствовала о приостановке его исполнения).

При этом сдерживают рост нефтяных цен сохраняющиеся волнения на тему возможной рецессии.

"Физический рынок оценивает дефицит, в то время как финансовый рынок оценивает рецессию", — считают стратеги RBC Capital Markets Хелима Крофт (Helima Croft) и Майкла Тран (Michael Tran), чье мнение приводит агентство Блумберг.