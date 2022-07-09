МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Консорциум North Caspian Operating Company (NCOC), разрабатывающий крупное нефтяное месторождение Кашаган в казахстанском секторе Каспийского моря, возобновил эксплуатацию производственных объектов после планово-предупредительного ремонта, сообщила пресс-служба консорциума. Президент Казахстана назвал приоритетный проект для экспорта нефти

NCOC 1 июня приостановил производственные объекты для планово-предупредительного ремонта, масштабные работы объемом более 2 миллионов человеко-часов компания планировала выполнить в течение 45 дней.

"Компания NCOC успешно завершила планово-предупредительные ремонтные работы на морских и наземных производственных объектах месторождения Кашаган", — говорится в сообщении.

Поясняется, что во время полной остановки производства компания провела необходимые техническое обслуживание и инспекции и реализовала ряд проектов для повышения безопасности и надежности производственных операций. Более 10 тысяч человек, основная часть которых граждане Казахстана, были задействованы для безопасного выполнения этих мероприятий в установленные сроки.

"Данные планово-предупредительные ремонтные работы представляют собой важный этап для NCOC, так как позволяют обеспечить целостность активов, надежность и увеличение наших производственных мощностей", — цитирует пресс-служба управляющего директора NCOC Оливье Лазара.

Согласно сообщению, после завершения работ компания "постепенно возобновила эксплуатацию морских и наземных производственных объектов с открытием скважин и переводом производственных систем в штатный режим работы". В NCOC заверили, что продолжат наращивать объемы добычи, уделяя первостепенное внимание вопросам безопасности и стабильности производства.

Геологические запасы Кашагана оцениваются в 4,8 миллиарда тонн нефти. Общие нефтяные запасы составляют 38 миллиардов баррелей, из них извлекаемые — около 10 миллиардов, запасы природного газа — более 1 триллиона кубометров. В проекте его разработки принимают участие компании "Казмунайгаз", Eni, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Total, Inpex и CNPC.