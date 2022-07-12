МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Четырнадцать компаний получили право приобрести очередную партию нефти из стратегических запасов США, о чем было объявлено в понедельник. Таким образом, Штаты пытаются ослабить давление на рынок.
Chevron, ExxonMobil и Shell войдут в число компаний, которые получат нефть в период с 16 августа по 30 сентября, говорится в пресс-релизе Минэнерго США.
Эта продажа нефти входит в программу, анонсированная президентом США Джо Байденом в марте и предполагающая выделение 1 млн баррелей нефти в день в течение шести месяцев.
https://1prime.ru/oil/20220712/837458102.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.