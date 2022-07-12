МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Минэнерго США прогнозирует рост добычи нефти в России во втором полугодии до 10,7 миллиона баррелей в сутки, а в 2023 году ждёт снижения до 9,3 миллиона баррелей в сутки, говорится в июльском докладе управления энергетической информации (EIA) ведомства. Мишустин отметил серьезный рост интереса к продукции российского АПК в мире

"Мы прогнозируем, что добыча нефти в России во втором полугодии 2022 года составит в среднем 10,7 миллиона баррелей в сутки, что выше прогноза в 10 миллионов баррелей в сутки, представленного STEO в прошлом месяце… Однако мы прогнозируем более значительное падение добычи в России в следующем году, в среднем до 9,3 миллиона баррелей в сутки в 2023 году, что на 0,2 миллиона баррелей ниже прогноза прошлого месяца", — говорится в краткосрочном прогнозе Минэнерго США.

Отмечается, что ожидаемый рост во втором полугодии связан с тем, что Россия до вступления в силу санкций Евросоюза в конце 2022 года может сохранить добычу в третьем квартале на прежнем уровне.

Шестой пакет санкций против России, принятый в связи с военной операцией на Украине, включает поэтапный отказ европейских стран от импорта российской нефти, перевозимой по морю, в течение шести месяцев, нефтепродуктов — в течение восьми месяцев. Исключение сделано для трубопроводной нефти: пока Европа продолжит принимать поставки по нефтепроводу "Дружба". К концу года Евросоюз рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.