МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Страны Ближнего Востока в июне увеличили поставки нефтепродуктов из России до рекордного с 2016 года значения — 155 тысяч баррелей в сутки, в июле ожидается дальнейший рост, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa. Минэнерго США дало прогноз по спросу на нефть в мире в 2022 и 2023 годах

"Импорт Ближнего Востока нефтепродуктов из России в прошлом месяце достиг максимального с 2016 года показателя", — сообщает агентство.

Согласно данным Vortexa, поставки в страны Ближнего Востока из РФ росли каждый месяц с февраля, в июне составили 155 тысяч баррелей в сутки. В основном поставляется мазут, также в импорт входят бензин, реактивное и дизельное топливо.

Компания ожидает, что поставки из России в июле еще больше вырастут по сравнению с прошлым месяцем — за 1-11 июля они уже составили 220 тысяч баррелей в сутки. Более трети пришлось на хаб в городе Эль-Фуджайра в ОАЭ. В МИД предупредили о рисках при введении потолка цен на российское топливо

При этом, как сообщил агентству старший аналитик по нефтепродуктам Energy Aspects Коэн Уэсселс (Koen Wessels), поставки из РФ на Ближний Восток в итоге замедлятся из-за будущих ограничений, связанных со страхованием судов.

В то же время нефтяной аналитик Turner, Mason & Co. Джонатан Лейт (Jonathan Leitch), напротив, считает, что с приближением конца года импорт из России в страны региона может увеличиться. Он также отмечает, что в дальнейшем российское дизельное топливо, доставленное на ближний Восток, будет попадать на других судах в Европу.