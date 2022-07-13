МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в мире выросли в мае по сравнению с апрелем на 5 миллионов баррелей, а в странах ОЭСР — на 15,2 миллиона баррелей, но по-прежнему были ниже средних пятилетних значений, говорится в июльском докладе Международного энергетического агентства (МЭА). МЭА снизило прогноз по спросу на нефть в 2022 году

"Мировые запасы нефти в мае выросли на скромные 5 миллионов баррелей…. Промышленные запасы в ОЭСР выросли на 15,2 миллиона баррелей, до 2 691 миллиона баррелей, что все еще на 301,3 миллиона баррелей ниже среднего уровня 2017-2021 годов, чему способствовало высвобождение 32,1 миллиона баррелей из государственных запасов", — говорится в докладе.

МЭА отмечает, что, по предварительным данным, запасы в ОЭСР за июнь выросли на 22 миллиона баррелей.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель сделки ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель — среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.