МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) с удивлением отмечает прирост добычи нефти в России на 490 тысяч баррелей в сутки, до 11,07 миллиона баррелей, однако в июле ждет снижения, следует из доклада агентства. МЭА сообщило о росте мировых запасов нефти и нефтепродуктов

"Общий объем добычи нефти и конденсата вырос на 490 тысяч баррелей в сутки и достиг 11,07 миллиона баррелей в сутки, что всего на 330 тысяч баррелей в сутки меньше, чем до начала спецоперации… Мы ожидаем, что в июле добыча нефти в России снизится вместе с ожидаемым уменьшением пропускной способности нефтеперерабатывающих заводов и предполагаем, что она продолжит постепенно снижаться по мере введения Евросоюзом эмбарго на российскую нефть", — говорится в докладе.

Аналитики агентства отмечают, что Россия "вновь преподнесла сюрприз", обеспечив самый большой в мире прирост предложения, так как рост внутреннего потребления значительно компенсировал снижение экспорта. По имеющимся данным, рост в июне произошел в основном за счет "Роснефти" и ее подразделения "Башнефть", тогда как на проекте "Сахалин-1" добыча составила всего 10 тысяч баррелей в сутки против 220 тысяч баррелей в сутки ранее, говорится в отчете.

Среднегодовой объем добычи России в 2022 году составит 10,6 миллиона баррелей в сутки, что на 260 тысяч баррелей в сутки меньше, чем в прошлом году, отмечается в прогнозе. "К началу следующего года мы ожидаем снижения добычи почти на 3 миллиона баррелей в сутки, что приведет к снижению общего объема предложения нефти до 8,7 миллиона баррелей в сутки", — считают аналитики. МЭА снизило прогноз по спросу на нефть в 2022 году

Ранее страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер России Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.

В начале июня Новак также говорил, что добыча нефти в России в мае выросла после снижения в апреле, в июне будет дальнейший рост и выход на равновесную точку, отвечающую текущим условиям.