МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) полагает, что страны ОПЕК+ в июне выполнили свою сделку на 314%: ОПЕК — на 229%, "не ОПЕК" — на 461%, а Россия — на 372%, говорится в июльском докладе агентства. МЭА спрогнозировало снижение добычи нефти в России в июле

"В июне добыча нефти 23 стран блока ОПЕК+ выросла на 350 тысяч баррелей в сутки, до 43,6 миллиона баррелей в сутки после того, как рост добычи в России помог компенсировать простой в связи с техническим обслуживанием в Казахстане и дальнейшие потери в Ливии. Добыча стран ОПЕК выросла на 180 тысяч баррелей в сутки, до 28,74 миллиона баррелей, в то время как добыча добыча партнеров из "не-ОПЕК" выросла на 170 тысяч баррелей в сутки, до 14,86 миллиона баррелей", — пишет МЭА.

Отмечается, что с учетом только 19 членов соглашения добыча выросла на 420 тысяч баррелей в сутки по сравнению с запланированным увеличением на 430 тысяч баррелей в сутки.

Аналитики агентства добавляют, что добыча нефти в России составила 9,74 миллиона баррелей в сутки (+490 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем), что на 920 тысяч баррелей в сутки ниже установленной квоты. Объемы добычи других стран также ниже целевых показателей: в Нигерии — на 600 тысяч баррелей в сутки, а в Казахстане — на 410 тысяч. МЭА сообщило о росте мировых запасов нефти и нефтепродуктов

В итоге альянс выполнил соглашение на 314% (по сравнению с 261% в мае), из которых страны ОПЕК — на 229% (202%), страны вне ОПЕК — на 461% (363%), а Россия — на 372% (377%).

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного повсеместной борьбой с COVID-19. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. Так, с августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивал добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, а с мая этого года — на 432 тысячи баррелей. На июнь ограничения составляют 1,296 миллиона баррелей в сутки.