МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Мировой нефтяной рынок оказался в непростой ситуации, балансируя между нехваткой предложения и вероятностью рецессии, сообщили в среду в Международном энергетическом агентстве (IEA). Рост цен и ухудшение экономической ситуации уже негативно сказываются на спросе. МЭА спрогнозировало снижение добычи нефти в России в июле

"Редко когда прогнозы нефтяных рынков были более неопределенными. Ослабление макроэкономических перспектив и риски рецессии ухудшают настроения на рынке, который и без того страдает от нехватки предложения", — отметили в агентстве.

"В настоящее время менее активный, чем ожидалось, рост спроса на нефть в развитых странах и устойчивое предложение из России" позволяют немного ослабить нехватку на рынке, говорится в ежемесячном отчете IEA.

Тем не менее прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 году понижен лишь на 200 000 баррелей в день до 1,7 млн баррелей в день, а в 2023 году — до 2,1 млн баррелей в день. Мировой спрос на нефть в 2023 г, вероятно, достигнет 101,3 млн баррелей в день, причем лидерами повышения спроса станут развивающиеся страны.

Саудовская Аравия и Объединенные арабские эмираты (ОАЭ) не смогут активно наращивать производство нефти из-за ограниченных резервных мощностей, предупреждают в IEA. В августе суммарный объем свободных добывающих мощностей в этих странах сократится до 2,2 млн баррелей в день. МЭА сообщило о росте мировой добычи нефти

Между тем, хотя экспорт российской нефти упал до минимумов с августа 2021 года, доходы Москвы от продажи нефти подскочили на 700 млн долларов по сравнению с предыдущим месяцем благодаря росту цен на нефть.

Кроме того, продолжается обсуждение рыночного механизма, который бы позволил принудительно и эффективно ввести потолок цен на российскую нефть, отметили в агентстве.