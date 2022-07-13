МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Россия, несмотря на снижение экспорта нефти в июне до минимальных с августа 2021 года 7,4 миллиона баррелей в сутки, продолжает благодаря росту цен увеличивать экспортные доходы, которые превысили 20 миллиардов долларов и выросли месяц к месяцу на 700 миллионов долларов, сообщается в июльском докладе Международного энергетического агентства (МЭА). МЭА рассказало о трудной ситуации на нефтяном рынке

"Российский нефтяной экспорт в июне снизился на 250 тысяч баррелей в сутки месяц к месяцу, до 7,4 миллиона баррелей в сутки, это самый низкий показатель с августа 2021 года. В то же время, экспортные доходы превысили отметку в 20 миллиардов долларов, прибавив 700 миллионов долларов к маю на фоне высоких цен", — говорится в материалах агентства.

По сравнению с пиковым после начала спецоперации на Украине уровнем в апреле, общий объем российского экспорта нефти и нефтепродуктов в июне снизился на 530 тысяч баррелей в сутки, или на 7%, но доходы от экспорта выросли на 2,3 миллиарда долларов, или на 13%.

По оценкам МЭА, в июне падение объемов экспорта возглавила сырая нефть, в то время как поставки нефтепродуктов оставались относительно стабильными — на уровне 2,4 миллиона баррелей в сутки. Экспорт сырой нефти снизился на 250 тысяч баррелей в сутки и составил чуть более 5 миллионов баррелей в сутки, что все еще немного выше среднего уровня до начала военного конфликта.

В то же время в материалах отмечается, что производительность нефтепереработки в РФ в июне выросла к маю на 420 тысяч баррелей в сутки, до 5,4 миллиона баррелей в сутки, что является самым высоким показателем с февраля. Агентство связывает это с возобновлением "Роснефтью" работы Туапсинского НПЗ мощностью 240 тысяч баррелей в сутки после трехмесячного простоя. Завод, экспортирующий нефтепродукты по Черному морю, первым приостановил деятельность из-за санкций США и проблем с судоходством.

По данным Минфина РФ, средняя цена нефти Urals, основного товара российского экспорта, в июне 2022 года выросла на 10,7% по отношению к маю нынешнего года и в 1,2 раза — к июню прошлого года, до 87,25 доллара за баррель. При этом средняя цена на Urals первого полугодия сложилась в размере 84,09 доллара за баррель против 63,35 доллара за аналогичный период 2021 года.