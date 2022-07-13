ВАШИНГТОН, 13 июл — ПРАЙМ. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что обсуждала в ходе недавней виртуальной встречи с вице-премьером КНР Лю Хэ перспективу установления предельной цены на российскую нефть. Глава Международного валютного фонда прогнозирует глобальную рецессию

По словам Йеллен, которую цитирует газета Wall Street Journal, по итогам контактов с представителем руководства КНР стороны договорились "продолжать работу" на данном направлении. Встреча Йеллен и Лю Хэ в виртуальном формате состоялась на минувшей неделе, однако о том, что представители двух стран обсуждали идею установления "потолка" цен для российской нефти, ранее не сообщалось.

"Они выслушали нас и выразили готовность к дальнейшему обсуждению данного вопроса", — сказала изданию глава американского минфина, находящаяся с визитом в Токио.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости отмечал, что введение ценового потолка на российские нефть и газ рискованно и лишь усугубит энергетический кризис, в случае подобных шагов со стороны Запада, российские компании будут действовать исходя из экономической целесообразности. Комментируя в том числе итоги встречи лидеров "семерки", где обсуждалось предложение по ценовым ограничениям, он отметил, что "теоретически страны Запада могут попытаться ввести "ценовой потолок" за счет давления на компании, предоставляющие финансовые, логистические и страховые услуги, связанные с морскими поставками нефти из России".