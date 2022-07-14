МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром растут, рынки продолжают оценивать перспективы предложения, при этом внимание сохраняется и вокруг ожиданий по спросу после выхода статистики по запасам в США, свидетельствуют данные торгов. МЭА зафиксировало рост доходов России от экспорта нефти в июне

По состоянию на 7.58 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,68%, до 100,25 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,55%, до 96,8 доллара.

Продолжают влиять на торги опасения по поводу перспектив поставок нефти на рынок. Ситуация сбалансирована опасениями по поводу возможной рецессии в мире, что негативно скажется на спросе. На этом фоне цены на нефть остаются возле уровня примерно в 100 долларов за баррель.

Трейдеры в то же время оценивают опубликованную в среду статистику из США. Так, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю по 8 июля неожиданно выросли — на 3,3 миллиона баррелей, прогнозировалось снижение на 0,2 миллиона.

Данные по запасам нефтепродуктов также оказались хуже ожиданий: запасы бензина неожиданно подскочили — на 5,8 миллиона баррелей, дистиллятов — выросли на 2,7 миллиона баррелей, что оказалось выше ожиданий. Добыча за неделю в США при этом снизилась — на 100 тысяч баррелей в сутки, до 12 миллионов баррелей в сутки.

"Спрос начинает показывать некоторую слабость. Рынок обращает большое внимание на визит (президента США — ред.) Байдена (на Ближний Восток — ред.). Любые новости об увеличении добычи могут привести к снижению цен", — сказал агентству Блумберг аналитик Zhaojin Futures Co Гао Цзянь (Gao Jian).