МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Вице-премьер КНР Лю Хэ в начале июля обсудил с главой американского минфина установление предельной цены на российскую нефть, подтвердила официальный представитель министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин. "Черный русский". Китай нашел способ сдержать рост цен на нефть и газ

"Пятого июля вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ провел видеозвонок с министром финансов США Джанет Йеллен, в ходе которого американская сторона представила идею установления максимальной цены на нефть соответствующей страны", — рассказала она в ходе брифинга.

Представитель ведомства подчеркнула, что данный вопрос является сложным, условием для его решения должно быть стремление сторон к снижению напряженности на Украине. "Предпосылка решения проблемы заключается в том, что все соответствующие стороны должны прикладывать усилия для примирения и содействия проведению переговоров, а также способствовать снижению напряженности в украинском кризисе, а не эскалации, это соответствует интересам всех сторон", — добавила Шу Цзюэтин.

В среду министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что обсуждала в ходе недавней виртуальной встречи с вице-премьером КНР перспективу установления предельной цены на российскую нефть. Байден заявил, что продолжит добиваться ограничения цен на российскую нефть

Ранее она заявляла, что Вашингтон заинтересован в принудительном снижении цен на это сырье, поступающее из России на мировые рынки. По ее словам, США и их союзники прорабатывают такую меру на фоне рекордного роста инфляции после ограничения импорта российских энергоресурсов. Этот вопрос обсуждался в ходе саммита G7, который прошел в Германии 26-28 июня.

Директор Департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел России Дмитрий Биричевский предупредил, что установление потолка цен на нефть из России несет риски и может усугубить мировой энергокризис.