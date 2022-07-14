МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Планы G7 установить потолок цен на российскую нефть могут привести к росту цен на нее, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Китай рассказал о переговорах с США по лимиту цен на российскую нефть

"Если же "группа Семи" попытается реализовать свои, вполне себе можно назвать, авантюрные планы на установление некого потолка цен на нефть, то от этого они могут и возрасти, о чем тоже говорят экономисты. Потому что вот эти планы они — антирыночные и авантюрные, и волюнтаристские", — сказала Захарова в ходе своего еженедельного брифинга.

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал планы Запада ввести потолок цены на нефть из РФ очередным элементом психологической войны. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.