МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Установление предельной цены на российскую нефть разрушит рыночные механизмы торговли черным золотом и при определенных условиях может усугубить уже наблюдающийся мировой энергетический кризис, высказал мнение РИА Новости управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Виталий Громадин. Энергокризис ускорил "зеленый" переход Запада, считает эксперт

"Определенно, такое ручное управление приведет к разрушению рыночных механизмов. При сценарии мягкой рецессии в развитых странах и соответствующем сохранении дефицита на нефтяном рынке дополнительные ценовые ограничения на российскую нефть могут способствовать развитию энергетического кризиса", — прокомментировал собеседник агентства.

По его мнению, Китай и Индия, которые продолжают покупать российскую нефть и не вводили ограничений на нее, скорее заинтересованы в закупке дешевого сырья из РФ с дисконтом к рыночной цене, чем введению ограничений. Если эти страны пойдут на установление лимита, то это может заставить российских нефтяников искать альтернативных потребителей, считает эксперт.

Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. В начале июля звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. По данным Блумберга, обсуждаются цифры 40-60 долларов.

В среду министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что обсуждала в ходе виртуальной встречи с вице-премьером КНР Лю Хэ перспективу установления предельной цены на российскую нефть. По ее словам, стороны договорились продолжать работу на данном направлении. Официальный представитель министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин подтвердила, что этот вопрос обсуждался сторонами в начале июля.