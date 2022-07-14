МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем значительно снижаются на фоне беспокойства за перспективы глобальной экономики, свидетельствуют данные торгов. Эксперт негативно оценил результаты ограничения цен на российскую нефть

По состоянию на 13.44 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 2,07%, до 97,51 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 2,63%, до 93,77 доллара.

В среду стало известно, что годовая инфляция в США в июне ускорилась до максимального с ноября 1981 года уровня, что укрепило на рынке ожидания более агрессивных действий Федрезерва в монетарной политике.

Трейдеры опасаются, что "ястребиные" действия американского и других мировых регуляторов замедлят глобальную экономику и, соответственно, спрос на нефть.

"Беспокойство за влияние высокого уровня инфляции на рост экономики и спрос на нефть заметно растут", — цитирует агентство Блумберг аналитика PVM Oil Associates Ltd. Тамаша Варга (Tamas Varga).