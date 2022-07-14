Нефть дешевеет на сохранении опасений за перспективы мировой экономики
Мировые цены на нефть снижаются на 2% из-за опасений за перспективы мировой экономики
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МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем значительно снижаются на фоне беспокойства за перспективы глобальной экономики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.44 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 2,07%, до 97,51 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 2,63%, до 93,77 доллара.
В среду стало известно, что годовая инфляция в США в июне ускорилась до максимального с ноября 1981 года уровня, что укрепило на рынке ожидания более агрессивных действий Федрезерва в монетарной политике.
Трейдеры опасаются, что "ястребиные" действия американского и других мировых регуляторов замедлят глобальную экономику и, соответственно, спрос на нефть.
"Беспокойство за влияние высокого уровня инфляции на рост экономики и спрос на нефть заметно растут", — цитирует агентство Блумберг аналитика PVM Oil Associates Ltd. Тамаша Варга (Tamas Varga).
https://1prime.ru/oil/20220714/837485840.html
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