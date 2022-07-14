МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Без ценовых ограничений значительная часть российской нефти покинет мировой рынок, который столкнется с дефицитом и резким ростом цен. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен. США ослабили санкционный режим против России

По ее словам, отсутствие ценовых лимитов или ценовых исключений приведет к значительно более высоким мировым ценам на нефть.

Йеллен отметила, что ограничение закупочной цены российской нефти является "одним из самых мощных инструментов для снятия той боли, которую американцы и семьи по всему миру испытывают на бензоколонках и в продуктовых магазинах".

Министр не уточнила, возобновят ли США, Великобритания и Евросоюз закупки российской нефти по лимитированным ценам. Она повторила, что цена, хотя и лишит Россию сверхдоходов, останется для нее достаточно прибыльной в сравнении со свертыванием добычи и экспорта нефти.