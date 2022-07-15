МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Чтобы противостоять попыткам коллективного Запада ударить по доходам от продажи нефти, в России создадут собственный — национальный — эталон "черного золота", сообщает Bloomberg. Эксперт спрогнозировал обвал стоимости нефти

Как отмечает агентство, российское правительство "разработало план создания национального эталона нефти в следующем году, так как оно стремится защитить себя от попыток Запада ограничить приток нефтедолларов в страну".

При этом Bloomberg утверждает, что ключевые российские министерства, нефтедобытчики и Центробанк намерены в октябре начать торговлю нефтью на национальной платформе.

Агентство сообщает, что "согласно плану, Россия будет работать над привлечением иностранных партнеров к закупке нефти с целью выйти на объемы торговли, достаточные для установления контрольного ценового показателя в период между мартом и июлем 2023 года".

Вместе с тем Bloomberg пишет, что его источники в Москве подтвердили планы руководства России по установлению контрольного ценового показателя нефти, отметив, что эта мера позволит бороться с внешним давлением, и напомнили об инициативах G7 в отношении российской нефти.