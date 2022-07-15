Bloomberg: в России разработали план противодействия нефтяной политике G7
Bloomberg рассказал о планах России создать отечественный эталон нефти для контроля цены
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МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Чтобы противостоять попыткам коллективного Запада ударить по доходам от продажи нефти, в России создадут собственный — национальный — эталон "черного золота", сообщает Bloomberg.
Как отмечает агентство, российское правительство "разработало план создания национального эталона нефти в следующем году, так как оно стремится защитить себя от попыток Запада ограничить приток нефтедолларов в страну".
При этом Bloomberg утверждает, что ключевые российские министерства, нефтедобытчики и Центробанк намерены в октябре начать торговлю нефтью на национальной платформе.
Агентство сообщает, что "согласно плану, Россия будет работать над привлечением иностранных партнеров к закупке нефти с целью выйти на объемы торговли, достаточные для установления контрольного ценового показателя в период между мартом и июлем 2023 года".
Вместе с тем Bloomberg пишет, что его источники в Москве подтвердили планы руководства России по установлению контрольного ценового показателя нефти, отметив, что эта мера позволит бороться с внешним давлением, и напомнили об инициативах G7 в отношении российской нефти.
https://1prime.ru/oil/20220715/837493835.html
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