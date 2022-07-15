ДОХА, 15 июл — ПРАЙМ. Страны Персидского залива — участники сделки ОПЕК+, в первую очередь Саудовская Аравия, не заинтересованы в увеличении нефтедобычи, так как это приведет к дальнейшему снижению цен на нефть, несмотря на давление США по этому вопросу, заявил РИА Новости арабский эксперт в области энергетики Ибрахим аль-Гайтани. МЭА оценило выполнение сделки ОПЕК+ в июне в 314%

"Увеличение нефтедобычи требует согласия всех участников сделки ОПЕК+, потому что решение об уровнях добычи коллективное, а не каких-то отдельных стран, и добиться такого согласия на увеличение нефтедобычи от всех участников — дело трудное. На фоне текущей волны снижения цен на нефть из-за замедления мировой экономики на фоне конфликта на Украине и слабых перспектив роста потребления сырой нефти альянс ОПЕК+ не очень заинтересован в увеличении добычи в больших количествах. Рост нефтедобычи, если и может произойти, то незначительно", — сказал аль-Гайтани.

Он указал, что уровень цен на нефть стал "критическим" и составляет менее 100 долларов за баррель, любое значительное увеличение предложения на рынке приведет к еще большему снижению цен.

Однако, по словам эксперта, рост цен на бензин на рынке США стал главной заботой американской администрации, так как цены недавно достигли пяти долларов за галлон, что серьезно сказывается на доходах и расходах населения на фоне высокой инфляции. В связи с этим администрация США неоднократно повторяла свои требования к странам ОПЕК увеличить добычу нефти и сдержать рост цен, что также, по некоторым данным, будет одной из тем для обсуждения во время визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Эксперт спрогнозировал обвал стоимости нефти

Согласно графику визита Байдена на Ближний Восток, он и его команда участвуют в рабочей сессии с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом и саудовскими министрами, которая пройдет в королевском дворце в Джидде в 18.45 в пятницу. Ей будет предшествовать двусторонняя встреча с саудовским монархом. Одной из главных тем контактов Байдена в Саудовской Аравии заявлена проблематика "энергетической безопасности".

В Джидду Байден летит по завершении визита в Израиль и на палестинские территории Западного берега реки Иордан. В субботу он выступит на заседании Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, встретится с лидерами Ирака, Египта и Объединенных Арабских Эмиратов.