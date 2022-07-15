Цены на нефть могут показать максимальное с июня недельное падение
Фьючерсы на нефть подешевели с начала недели на 7%, WTI – на 8,6%
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МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем умеренно растут, при этом недельное падение может стать максимальным с июня, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.31 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,77% — до 99,87 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,29%, до 96,06 доллара.
С начала же недели Brent подешевел на 7%, WTI – на 8,6%. Таким образом, эта неделя может стать худшей с середины июня для обеих марок.
Основные опасения инвесторов связаны с дальнейшей политикой Федеральной резервной системы (ФРС) США на фоне рекордной за 40 лет инфляции. Данные о росте потребительских цен за июнь усилили ожидания, что регулятор на июльском заседании повысит ставку сразу 100 базисных пунктов. Трейдеры опасаются, что агрессивная политика ФРС приведет к торможению американской экономики и, соответственно, сокращению спроса на нефть.
https://1prime.ru/oil/20220715/837501093.html
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