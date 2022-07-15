МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Антироссийские санкции оказались бесполезны и не принесли того эффекта, на который рассчитывали страны Запада, пишет журналист "Хуаньцю шибао" Сун Гою. "Он принимает нас за кретинов": французов разозлили слова Макрона о газе

Яркий примером тому является эмбарго на нефть из России: ведь Запад столкнулся с "непредвиденными" последствиями высокой инфляции.

Он напомнил, что в настоящее время министр финансов США Джанет Йеллен находится в своей первой рабочей поездке по Азиатско-Тихоокеанскому региону с момента вступления в должность. Во время визита в Японию Йеллен и министр финансов Японии выступили с совместным заявлением о том, что они сейчас "изучают варианты сдерживания роста цен на энергоносители, включая возможность установления верхнего предела на цены на экспорт российской сырой нефти в случае необходимости".

Подобные комментарии Йеллен, по мнению автора статьи, указывают на то, что США не только не планируют снимать эмбарго, но и хотят регулировать стоимость нефти.

"Причина заоблачных мировых цен на энергоресурсы очевидна — все дело в запрете российской нефти. Когда он вступил в силу, на международном энергетическом рынке появилась определенная нехватка предложения, которая и спровоцировала дальнейший рост цен. Это только сыграло на руку Москве: ведь обменный курс рубля продолжает расти, а валютные резервы России лишь увеличиваются. А что же творится в странах Евросоюза и США? Они фактически стали жертвами увеличения мировых цен на энергоносители. Индекс цен в США и Европе резко вырос, в результате чего основной внутренней экономической проблемой стала инфляция, которая может спровоцировать политические и социальные потрясения", — пишет Гою.

США столкнулись с неординарной ситуацией. В данном случае об отмене антироссийских мер в отношении экспорта никто даже не заикается: ведь если эмбарго снимут прямо сейчас, то это покажет всю несостоятельность санкций против России и нанесет непоправимый ущерб репутации Вашингтона. Сейчас администрация американского президента Джо Байдена продолжает добавлять на санкции "технические заплатки". Именно поэтому они предлагают установить ограничения на экспортные цены на нефть из России. По мнению Белого дома, таким образом можно будет разрешить Москве экспортировать сырую нефть, чтобы ослабить давление на нефтяной рынок и предложение, что поможет снизить инфляцию. Плюс ко всему это ограничит ее стоимость, что значительно сократит доходы Москвы от продажи. В Японии раскрыли катастрофические последствия битвы санкций

Обозреватель отметил, что даже если Соединенные Штаты и их союзники достигнут консенсуса об ограничении цен, впереди будет масса структурных вопросов. Если же получится так, что ограничения вступят в силу, то на международном нефтяном рынке будут две цены на нефть. Одной из них будет нормальная, которая формируется в соответствии с рыночным механизмом. Другой будет санкционированная и искусственно регулируемая цена на российское сырье. Причем понятно, что последняя будет намного ниже первой. Гою задался вопросом, если есть "дешевая" российская нефть, то зачем всем покупать другую дорогую? И по каким правилам будет регулироваться, какие страны могут покупать у России задешево? Пока что ответов на эти вопросы не знает никто.

Принятые США и странами Евросоюза экономические меры против России были изначально неверными, они не обладают достаточной легитимностью и поэтому никогда не получат масштабной поддержки со стороны международного сообщества, резюмирует автор "Хуаньцю шибао".

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