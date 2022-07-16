МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Предложение американского минфина по введению лимита цен на российскую нефть натолкнулось на скепсис и непонимание еще на самом первом этапе, причем как за рубежом, так и в США, пишет The Washington Post. Главе ведомства Джанет Йеллен пришлось убеждать европейских и азиатских партнеров в необходимости такого шага, однако в противостоянии Вашингтона с Москвой ставки высоки. В США пообещали Евросоюзу "мощную дезорганизацию экономики"

"Министерство финансов провело внутренний анализ и обнаружило, что такая мера может привести к скачку цен на нефть выше 150 долларов за баррель и дальнейшему их росту… Согласно наихудшим прогнозам, ценовой шок может быть ещё серьёзнее", – сообщило издание со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По данным высокопоставленного представителя минфина США, введение потолка заблокирует для международного энергорынка 3-5 миллионов баррелей российского топлива в сутки.

"США столкнулись бы с нефтяным шоком а-ля 70-е, и то, что началось как ограниченный энергетический кризис, в конечном итоге ударило бы по мировой экономике", – заявил собеседник.

Как отмечает издание, план Запада рискует провалиться по многим причинам. Во-первых, Россия может в качестве ответа сократить экспорт сырья, что приведет к серьезным последствиям для многих потребителей топлива. Во-вторых, Дели и Пекин могут продолжить закупать российскую нефть по ценам, превышающим лимит, что приведет к резкому снижению западных поставок.

Более того, до сих пор не понятно, как именно США и их союзники будут устанавливать лимит цен.

"Всё может пойти не так. Допустим, Путин решит устроить соревнования на выносливость с Западом. Кто дольше протянет при стоимости бензина в шесть долларов?" – отметил президент компании Rapidan Energy Group Боб Макнелли.

Эксперт выразил уверенность, что российский лидер "сможет терпеть экономическую боль дольше, чем Вашингтон и Европа".

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