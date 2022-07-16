ДОХА, 16 июл — ПРАЙМ. Саудовская Аравия может нарастить нефтедобычу до 13 миллионов баррелей в день с нынешних 10 миллионов, после чего возможности страны увеличивать производство углеводородов будут исчерпаны, заявил в субботу на открытии саммита глав государств Персидского залива и США наследный принц королевства Мухаммед бен Салман. Орешкин рассказал об успешной переориентации поставок российской нефти

Накануне он провел переговоры с президентом США Джо Байденом, который приехал с первым визитом в этой должности в Саудовскую Аравию, чтобы просить руководство королевства увеличить нефтедобычу на фоне желания сократить поставки из России.

"Саудовская Аравия объявила, что нарастит добычу нефти до 13 миллионов баррелей в сутки, после чего у нее не будет больше возможностей увеличивать производство", — сказал наследный принц.