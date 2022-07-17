Financial Times оценила идею ограничить цены на российскую нефть
FT пишет, что идея ограничить цены на российскую нефть подчеркивает зависимость Запада
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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Ограничить цены на российскую нефть — неудачная идея, подчеркивающая зависимость Запада от России, написал в статье для Financial Times обозреватель Мартин Сандбу.
Он заявил, что фиксация цен на энергоресурсы способно нарушить рыночное равновесие, упомянув растущие цены на энергоресурсы.
Таким образом, продавцы и покупатели нефти либо не согласны с американским правительством в том, что санкции могут повлиять на мировой рынок нефти, либо уже просчитали возможные последствия, отметил обозреватель.
"Но если ограничивать цену на нефть, то все стимулы для экономии ресурсов пропадут. А это само по себе, помимо кризиса как такового, принесет вред", — заключил Сандбу.
https://1prime.ru/oil/20220717/837512910.html
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