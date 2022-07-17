МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Ограничить цены на российскую нефть — неудачная идея, подчеркивающая зависимость Запада от России, написал в статье для Financial Times обозреватель Мартин Сандбу. МИД: Бразилия не поддержит идею G7 ограничить в цене нефть из России

Он заявил, что фиксация цен на энергоресурсы способно нарушить рыночное равновесие, упомянув растущие цены на энергоресурсы.

Таким образом, продавцы и покупатели нефти либо не согласны с американским правительством в том, что санкции могут повлиять на мировой рынок нефти, либо уже просчитали возможные последствия, отметил обозреватель.

"Но если ограничивать цену на нефть, то все стимулы для экономии ресурсов пропадут. А это само по себе, помимо кризиса как такового, принесет вред", — заключил Сандбу.