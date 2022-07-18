МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник растут на фоне удешевления доллара к основным мировым валютам, инвесторы продолжают оценивать перспективы поставок, свидетельствуют данные торгов. Эксперт объяснил, что ожидать от цен на нефть на этой неделе

По состоянию на 7.39 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,66%, до 101,83 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,45%, до 95 долларов.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,16%, до 107,89 пункта. Ослабление доллара делает сырьевые товары, в том числе нефть, более доступными при покупке в другой валюте.

Трейдеры также оценивают новости, касающиеся перспектив поставок нефти. Накануне власти США высказали мнение о том, что страны ОПЕК имеют возможности для наращивания нефтедобычи, и что ждут от них новых шагов в этом направлении в ближайшие недели.

В то же время новый глава Национальной нефтяной корпорации Ливии (NOC) Фархат Бенгдара заявил о планах довести добычу нефти до уровня, предшествующего блокировке месторождений со стороны протестующих. Бенгдара в пятницу вечером объявил о снятии форс-мажора со всех месторождений и нефтеналивных портов страны. Сообщения о перспективах возможного поступления на рынок дополнительной нефти поступают на фоне по-прежнему дефицитного рынка.