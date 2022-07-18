МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Владельцы танкеров в Европе увеличили отгружаемые объемы нефти из России, стараясь успеть сделать это перед вступлением в силу эмбарго на российское сырье, пишет The Wall Street Journal. Bloomberg оценил потери Европы от энергетического кризиса

"Из-за резкого взлета поставок нефти из России в страны АТР, перевозчики из ЕС также спешат нагрузить танкеры российской нефтью. Ситуацию осложняет то, что нужно осуществить поставки как можно быстрее, ведь грядущий запрет на страховое покрытие перевозок нефти из России сделает любые рейсы незаконными в соответствии с международным морским правом", — говорится в статье.

Издание отметило, что греческие владельцы танкеров, контролирующие около трети мирового флота, перевезли почти 50 процентов обычных объемов российской нефти в мае и июне. По информации Lloyd's List Intelligence, за эти два месяца греческие суда совершили 151 заход в российские порты Черного и Балтийского морей по сравнению с 89 заходами за весь предыдущий год.

Спрос на нефть, который поднялся в несколько раз после начала спецоперации на Украине, заставил фрахтовые ставки на средние танкеры взлететь до 40 тысяч долларов в день — по сравнению с десятью тысячами в январе. Владельцы крупных европейских танкеров рассказали, что из-за антироссийских мер им, возможно, придется временно приостановить движение трети флота. Однако высокий мировой спрос на энергоносители наверняка рано или поздно заставит эти суда снова выйти в море. Будущему немецкой экономики вынесли "сокрушительный приговор"

Исполнительный директор одной из греческих судоходных компаний рассказал журналистам, что предсказать, как будет развиваться ситуация после введения санкций, крайне сложно. Тем не менее, он видит здесь и положительный момент, ведь спрос на нефть по-прежнему остается высоким. Он уверен, что очень скоро суда будет направлены за сырьем из других мест назначения, например, в США или на Ближний Восток. В этом случае расстояния плаваний увеличатся, и, соответственно, танкеры будут зарабатывать больше денег.

Запрет на импорт сырой нефти из России в Евросоюз начнет действовать через полгода после введения шестого пакета санкций в силу. Причем запреты коснутся только танкерных поставок.