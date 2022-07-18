МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили рост до 5%, марка Brent уже снова дороже 106 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. Не все коту Brent. Зачем России новый нефтяной эталон

По состоянию на 16.56 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 4,96% — до 106,2 доллара за баррель, а сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 5,15% — до 99,38 доллара.