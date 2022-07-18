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Цены на нефть усилили рост до 5%
Нефть
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Мировые цены на нефть ускорили рост до 5%, марка Brent уже снова дороже 106 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.56 мск цена сентябрьских... ПРАЙМ, 18.07.2022
нефть, энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили рост до 5%, марка Brent уже снова дороже 106 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.56 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 4,96% — до 106,2 доллара за баррель, а сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 5,15% — до 99,38 доллара.