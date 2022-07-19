МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Бюджетное правило с нефтяной ценой отсечения в 60 долларов за баррель обеспечит ослабление российской валюты до 70 рублей за доллар, при этом сверхдоходы стоит вкладывать не в бумаги дружественных стран, а в развитие высокотехнологичных отраслей в России, заявил РИА Новости управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Центробанк предложил расширить доступ хай-тек компаний к инвестициям

Газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила во вторник, что Минфин РФ предложил изменить бюджетное правило в следующих параметрах: ориентироваться при расчете базовых нефтегазовых доходов на цену отсечения в 60 долларов за баррель и зафиксировать объем добычи на уровне 9,5 миллиона баррелей в сутки. В самом министерстве заявили, что обновленная конструкция бюджетных правил сейчас обсуждается в правительстве, но о конкретных решениях говорить пока преждевременно.

"Новое бюджетное правило способно обеспечить девальвацию рубля как минимум на 10 рублей — до 70 рублей за доллар. Безусловно, это поможет сбалансировать бюджет на фоне высоких государственных расходов в связи с беспрецедентными мерами по поддержке экономики", — прокомментировал аналитик.

При этом он отмечает, что пока нет ясности с инструментами, в которые будут вкладываться сверхдоходы. "Если эти деньги будут вкладываться в ценные бумаги дружественных стран, то это ставит вопрос об их ликвидности и надежности. Правильнее было бы вкладывать эти средства в развитие высокотехнологичных отраслей для нового технологического прорыва", — считает Гришунин.

Бюджетное правило, которое ограничивало расходование дополнительных доходов казны от экспорта углеводородов по цене сверх установленной отсечки, было приостановлено на 2022 год. На 2021 год эта цена отсечения находилась на уровне 43,3 доллара за баррель. Президент РФ Владимир Путин ранее поручил правительству подготовить новую версию бюджетного правила, которое будет применяться при подготовке проекта бюджета на следующую трехлетку.

Раньше Минфин в рамках бюджетного правила сверхдоходы от нефти и газа вкладывал в иностранную валюту и в ФНБ. Однако в сегодняшних условиях, когда Россия больше не может покупать доллар и евро в рамках бюджетного правила на нефтегазовые сверхдоходы, Минфин готов покупать валюты дружественных стран и в результате через кросс-курсы регулировать стоимость доллара и евро к рублю.